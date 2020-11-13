برلماني: الحكومة تعلق فشلها على كورونا

اهتزت قاعة الجلسات بمجلس النواب، حينما هاجم برلماني معارض الحكومة، في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس (الاثنين)، مؤكدا أنها استغلت تداعيات جائحة كورونا، لتجعلها مشجبا تعلق عليه فشلها، وعجزها عن حل أبسط المشاكل، في أي منطقة، وفي كل القطاعات.

واتهم أحمد شوكي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة بالكسل والفشل، وهو يناقش سياسة عبد القادر اعمارة في قطاعات التجهيز والماء والطرق والنقل، مؤكدا أن تطبيق الحجر الصحي الشامل أدى إلى عرقلة وتيرة التصنيع بالمغرب، وأجهز على مكتسبات المهن والتجارة. واستغرب البرلماني المعارض من تهويل الحكومة لوضع المغرب على مستوى مواجهة كورونا، مؤكدا أن عدد الوفيات، منذ مارس إلى الآن، لم يتجاوز 4 آلاف، فيما يسجل المغرب سنويا وفاة 190 ألف مغربي، منهم 4 آلاف بسبب حوادث السير لوحدها، معتبرا القرارات الحكومية عشوائية.

ومن جهته، انتقد برلماني من التقدم والاشتراكية، استغلال الحكومة لجائحة كورونا لترويج أنها هي سبب المشاكل، مقدما أمثلة عن توقف أشغال تشييد سبع طرق بإقليم الصويرة، ذاكرا أسماء الجماعات الترابية التي سترتبط بها. كما اتهم برلماني من الاستقلال الحكومة لتوقف الأشغال في العالم القروي، رغم وجود صندوق محو الفوارق المجالية الذي خصصت له 50 مليار درهم، وانضاف إلى ذلك انتشار الجفاف والعطش، داعيا الحكومة إلى ترك تداعيات كورونا جانبا ومواصلة الأوراش، محددا أسماء بعض المناطق. ورد الوزير اعمارة بأنه يتفهم أنها سنة انتخابية، فرضت على البرلمانيين، ذكر أسماء قراهم ومدنهم للدفاع عن مشاريع تنموية توقفت أخيرا، داعيا إياهم إلى وضع أسئلة مباشرة كي يرد عليها، مؤكدا أن الحكومة استثمرت في ظل الأزمة وخصصت ملايير لدعم المشاريع.

أحمد الأرقام