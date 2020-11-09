تسجيل 3170 حالة إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3104 حالة شفاء، و84 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 259 ألف و951 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 212 ألف و905 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4356 حالة.

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