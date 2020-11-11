أوناجم يوافق على العودة

الوداد يضم بن شاوي من الدفاع الجديدي ويستعيد كركاش

وافق محمد أوناجم، مهاجم الزمالك، على العودة لفريقه السابق الوداد، الموسم المقبل، على سبيل الإعارة.

وحسب معلومات “الصباح”، فإن أوناجم يبحث عن مساحة للعب، بعد أن بات خارج حسابات البرتغالي جيمي باتشيكو، مدرب الزمالك، ما حدا بمسؤولي الوداد إلى ربط الاتصال بالفريق المصري، للاستفادة من خدمات اللاعب الموسم المقبل، على سبيل الإعارة، مقابل تكفل الوداد بأداء الراتب الشهري فقط.

وضم الوداد أيوب بن شاوي، من الدفاع الحسني الجديدي، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ويشغل بن شاوي (23 سنة)، مركز ظهير أيسر، وبات تاسع انتداب هذا الموسم للوداد، بعد مؤيد اللافي وأيوب الكعبي وأيوب سكومة وسفيان المودن وزكرياء كياني وأنس سرغات وأمين أبو الفتح وأمين فرحان.

ويعود سفيان كركاش إلى البيضاء هذا الأسبوع، لاستئناف تداريبه رفقة الفريق، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

وغادر كركاش المغرب قبل حوالي شهرين، بعد تعرضه للإصابة في إحدى الحصص التدريبية، لعرض حالته على أحد المتخصصين ببلجيكا.

نور الدين الكرف