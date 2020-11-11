لقجع يرفض تأجيل نهائيات الفتيان

رفض فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طلب الإسباني سيرجيو بيرناس، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، تأجيل نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إجراؤها بالمغرب في مارس المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن لقجع رد بشكل قاطع على طلب الإسباني بعدم تأجيل المنافسات القارية الخاصة بفئة أقل من 17 سنة، وأنها ستلعب في وقتها المحدد من قبل «كاف»، خلال الفترة الممتدة بين 13 و31 مارس المقبل بالرباط.

واعتبر لقجع طلب تأجيل النهائيات من قبل بيرناس، غير مقبول من المدرب الإسباني، وأن عليه التحضيـــــر لخوض المنافسات في وقتها.

وهدد لقجع المدرب الإسباني بالإقالة، إذا لم يتمكن من الفوز باللقب، رفقة الطاقم التقني المرافق له، وأخبره أن الجامعة مستعدة لتوفير جميع طلباته الأخرى، المتعلقة بالاستعدادات إلى غاية موعد انطلاق النهائيات.

ويرغب لقجع في منح المغرب لقبا قاريا في الفئات الصغرى، خاصة في فئة أقل من 17 سنة.

صلاح الدين محسن