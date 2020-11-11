جمهور الجيش يحتج أمام المحكمة العسكرية

نظم فصيل «إلترا عسكري» وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في الرباط، تنديدا بوضعية الفريق، أول أمس (الأحد).

واختار الجمهور العسكري الاحتجاج والمطالبة برحيل معظم الإداريين والمسيرين، ممن أسندت إليهم مهمة إعادة الجيش إلى سابق تألقه، دون جدوى، إذ لم يتذوق الجيش طعم الفوز بأي لقب منذ 11 سنة.

وأكد الجمهور في بلاغه «سنظل خلف فريقنا، حتى ترحلوا عاجلا أم آجلا، إنه فريقنا وليس فريقكم، وإرثنا وليس إرثكم. إنه شغفنا، وليس شغفكم. أما تاريخنا ومستقبلنا، فلا يشرفه وجودكم فيه».

وفتح الجمهور النار على إدارة النادي، بعد حجب الفريق صفحته على «فيسبوك» وموقعه الرسمي، معتبرا ذلك استمرار فقدان الثقة بين أنصار الجيش والمسيرين الحاليين.

وتابع «إن حجب الصفحتين يؤكد فشل الإدارة في تدبير المرحلة من جميع النواحي، خاصة الرياضية والتسويقية. فريقنا لا يتوفر على صفحة رسمية سواء على “فيسبوك” أو “أنستغرام” أو “تويتر”، ما يعني أن حبلي الود والتواصل باتا مقطوعين، في واحدة من أغرب الأمور الموجودة في العالم الرياضي”.

ع. ك