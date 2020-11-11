إيفواري ينافس أحمد على “كاف”

أعلنت الصحف الإيفوارية عن تقدم جاك أنوما، الرئيس السابق للاتحاد الإيفواري لكرة القدم، لسباق رئاسة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف».

واعتبر الإيفواريون إعلان ترشح أنوما مفاجئا، خاصة بعد إعلان الرئيس الحالي للجهاز القاري أحمد أحمد، ترشحه، بعد نيله دعم أكثر من 46 اتحادا قاريا، ما يشكل أغلبية كبيرة.

وبعدما تلقى التونسي طارق بوشماوي، عضو المكتب التنفيذي، صفعة من اتحاد كرة القدم في بلاده، بسبب إعلانه ترشحه لرئاسة «كاف»، رافضا دعمه، فإن أنوما يسير في الاتجاه نفسه، بعدما رفض اتحاد كوت ديفوار دعمه، بحكم أنه قدم دعمه للملغاشي أحمد في وقت سابق.

ويعتبر أنوما من رجال الأعمال المعروفين في إفريقيا، إذ سبق له ترؤس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، والعمل مديرا إداريا في شركة الطيران الفرنسية «إير فرانس»، ومسؤولا في شركة صناعة السيارات الفرنسية «رونو»، ومسؤولا عن مالية الرئاسة الإيفوارية في 2000، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم في 2006.

العقيد درغام