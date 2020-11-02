إناث الجيش يسجلن رقما قياسيا

الفريق مرشح لتمثيل المغرب في عصبة الأبطال الإفريقية

أسدل الستار على بطولة القسم الوطني الأول لكرة القدم النسوية، بتتويج الجيش الملكي بلقب البطولة الوطنية للموسم الرياضي الجاري، بتسجيله رقما قياسيا وطنيا جديدا.

وتوج الفريق العسكري بعد فوزه في جميع مباريات البطولة الوطنية، محققا العلامة الكاملة برصيد 66 نقطة، حصلها من الفوز في 22 دورة، ومسجلا نسبة عامة وصلت إلى زائد 123 هدفا، في الوقت الذي حصل فيه النادي البلدي للعيون على الوصافة برصيد 52 نقطة، بفوزه في 16 مباراة وتعادل في أربع وانهزامه في اثنتين.

وتنتظر العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية المصادقة على النتائج، من أجل تأكيد نزول فريقي رجاء عين حرودة وبلدية مكناس إلى القسم الوطني الثاني، إذ أنهى الفريق البيضاوي الموسم دون رصيد، وبنسبة عامة ناقص 101 هدف، تلقى منها عشرة في الجولة الأخيرة أمام النادي البلدي العيون، في الوقت الذي عوقب بلدية مكناس باعتذار عام، بسبب عدم خوض ثلاث مباريات.

وأنهت أندية كرة القدم النسوية البطولة الوطنية بصعوبة كبيرة، بسبب معاناتها العديد من المشاكل، بداية بفرض الحجر الصحي على المدن، إذ وجدت العديد من الأندية عراقيل في تنقلاتها، إضافة إلى الضائقة المالية التي تمر منها، ذلك أن جل الأندية خرجت من البطولة، بالكثير من الديون، في الوقت الذي رفضت الجامعة صرف منحة استثنائية لها، على غرار ما فعلته بالأندية الذكورية.

يذكر أن الفريق العسكري بسط سيطرته على بطولة كرة القدم النسوية، بفوزه باللقب للمرة السابعة في مساره، ومن المقرر أن يمثل المغرب في عصبة الأبطال الإفريقية.

صلاح الدين محسن