تصعيد يسبق انطلاق تداريب الوداد

تهديدات «وينرز» ومقاطعة الجمعيات والناصري يرضخ للضغوط

يستأنف الوداد تداريبه، اليوم (الاثنين)، بداية من الثالثة، تحت إشراف الأرجنتيني ميغيل غاموندي ومساعده سعد كرمان.

وسيكون الليبي مؤيد اللافي، أول الحاضرين، بعد حلوله بالمغرب الأربعاء الماضي، كما سيحضر أيوب سكومة وأنس سرغات وزكرياء كياني، فيما يغيب أيوب الكعبي وأيمن الحسوني لوجودهما بالنيجر رفقة المنتخب المحلي.

وذكر مصدر مطلع أنه رغم الأخبار المتداولة بشأن انتداب مدرب جديد، فإن غاموندي سيشرف على انطلاقة التداريب بمركب الوداد.

وسيخضع اللاعبون خلال أول يوم إلى الاختبارات الطبية الروتينية، متبوعة بحصص تدريبية لاستعادة الطراوة البدنية، بمركب الوداد، في انتظار الكشف عن البرنامج الإعدادي الموسمي.

“وينرز” يملي شروطه

حدد فصيل “وينرز” ستة مطالب ينبغي على الناصري، تنفيذها خلال الشهرين المقبلين.

وشدد “وينرز” على ضرورة فتح باب الانخراط في فرع كرة القدم، بشكل مستعجل، وتحديد مدة كافية لاستلام طلبات الانخراط دون عراقيل، مع تخفيض سومة الانخراط إلى 5000 درهم.

كما طالب الفصيل الودادي الناصري بالدخول بقوة في “الميركاتو” وجلب أسماء من قيمة النادي، مع التخلي عن التسيير الانفرادي.

وأشار “وينرز” إلى ضرورة تكوين إدارة تقنية قوية، وليست إدارة صورية، لمديرين يتقاضون الملايين، من أجل إلصاق الصفقات الفاشلة بهم.

وألح الفصيل على ضرورة الاهتمام بالتواصل داخل النادي، والماركوتينغ، إلى جانب إحياء فروع النادي، وعددها 17، بدلا من الاقتصار على الفروع الخاضعة فقط.

وأكد الفصيل أن “الصفحة البيضاء التي كان على الناصري أن يملأها بما يريد تلطخت بالسواد، واتسخت وتلوثت بما فيه الكفاية”.

وأضاف “وينرز” أنه يقبل الاعتذار ممن لديه رغبة في التصحيح، وليس ممن يكرر ويصر على أخطائه، مشيرا في بلاغه إلى أنه منذ تقديم الناصري للاعتذار بعد الإقصاء أمام الأهلي لم تظهر أي ملامح للتغيير.

وقال الفصيل الودادي في بلاغه”مر أسبوع ومازال نفس العبث يتواصل، عقود الانتقالات توقع بمسكنك الخاص، وصور التعاقد تسربها لأصدقائك الصحافيين”.

وبدورها، أعلنت جمعيات مساندة للوداد مقاطعتها للاجتماع الذي دعا إليه الناصري، من أجل وضع مشروع للمنخرط عن طريق لجنة قانونية، تضم إلى جانب رئيسها، عضو من منخرطي النادي، ومختص في القوانين والأنظمة، وممثل لقدماء اللاعبين، وممثل عن الجمعيات الودادية.

وأصدرت الجمعيات الودادية بلاغا رسميا مشتركا تؤكد مقاطعة الاجتماع، وتدعو إلى الوضوح بخصوص الشركة الرياضية وتشكيل المكتب المسير، وتعيين رؤساء الفروع.

الناصري يرضخ للضغوط

أكد الوداد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، الجمعة الماضي، تكوينه للجنة خاصة بتنظيم عملية الانخراط، وإحداث لجنة لهيكلة الانخراط.

وقال الوداد في بلاغه” وفقا لما تم الالتزام به مع جماهير ومكونات نادي الوداد الرياضي، و انسجاما مع طلبات جماهيره على فتح باب الانخراط والإعلان عن هيكلة جديدة تهم جميع هيآت النادي، قررت إدارة الوداد تكليف رئيس لجنة القوانين والأنظمة داخل النادي، بترؤس لجنة خاصة للإشراف على صياغة مشروع ينظم عملية الانخراط في صفوف النادي و يضع هيكلة جديدة لتدبير شؤون الفريق”.

وأضاف البلاغ” ضمانا لإشراك جميع مكونات النادي في صياغة هذا المشروع وتنزيله، قررت إدارة الوداد أن تضم اللجنة المذكورة في عضويتها، رئيس لجنة القوانين والأنظمة، وعضو من المنخرطين في النادي، ومختص في القوانين والأنظمة من مكونات النادي، وممثل من قدماء اللاعبين، وممثل من الجمعيات الودادية”.

وذكر البلاغ أن إدارة الوداد ستحرص على أن يكون مشروع الانخراط والهيكلة جاهزا خلال أسبوعين.

منع وتارا من مغادرة المغرب

أوقف أمن مطار محمد الخامس الإيفواري محمد واتارا، لاعب الوداد، الذي كان متوجها للسودان، بسبب نهاية إقامته منذ شهرين.

وأعلن الهلال السوداني الجمعة الماضي، أن انتهاء إقامة واتارا بالمغرب، تسبب في تأجيل وصوله إلى السودان للانضمام للفريق، قادما من الوداد.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب الإيفواري السودان بداية الأسبوع الجاري، بعد أن تنتهي ترتيبات تجديد إقامته.

الحضري مرشح لتدريب حراس الوداد

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه تلقى عرضا من الوداد، للإشراف على تدريب حراس المرمى للفريق الأحمر خلفا لسعيد بادو .

وأوضح الحضري في تصريح صحافي، أنه تلقى عرضا من الوداد لتدريب حراس المرمى عن طريق وكلاء من المغرب، موضحا أنه تحدث مع مسؤولين في الفريق في الموضوع.

وأضاف الحضري”قلت من قبل سأعمل في المنتخب أو ناد كبير، هذا شرط أساسي ومبدأ وضعته للعمل مدربا لحراس المرمى. أرحب بالعرض لأن الوداد فريق كبير، سأفكر في الأمر لأن هناك عروضا أخرى من أندية غير مصرية”.

نور الدين الكرف