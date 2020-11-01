مومسات كورونا … خطط النجاة

بعضهن لجأن إلى العالم الافتراضي وأخريات لم ينقطعن عن العمل

لن نبالغ في القول إذا اعتبرنا أن حصة الأسد من التداعيات السلبية التي شهدتها المملكة، مند بداية الأزمة الوبائية في مارس الماضي، كانت من نصيب اقتصاد الليل، وعلى رأسه سوق الدعارة. هذا السوق، الذي لطالما انتعشت تجارته بفضاءات السهر والترفيه، قبلة للعاهرات والباحثين عن الملذات، عرف كسادا غير مسبوق منذ إغلاق النوادي الليلية والكاباريهات، ما دفع تاجراته إلى البحث عن أساليب بديلة لتصريف خدماتهن وتوفير القوت اليومي.

وفي الوقت الذي اختارت فيه العديد من ممتهنات الدعارة، اللواتي وجدن أنفسهن في وضعية لا يحسدن عليها، تقديم خدماتهن عن بعد، سبيلا لكسب قوتهن بعد إغلاق فضاءات عملهن الليلية، اضطرت أخريات ممن لا خبرة لهن في المجال الرقمي، إلى استجداء عطف وشفقة زبنائهن المعتادين، من أجل النجاة من براثن الفقر والتشرد. أما المحترفات اللواتي يملكن زبناء أوفياء، يحنون باستمرار لأحضانهن الساخنة وجلساتهن الماجنة، فلم ينقطعن عن العمل البتة، بل استمررن في تقديم الخدمات الجنسية وتنشيط “القصارات” المنزلية، خلف الأبواب المغلقة، منذ بداية الأزمة الوبائية وإلى حدود الساعة.

وتقول ابتسام (اسم مستعار)، وهي ثلاثينية مطلقة اعتادت التردد على كاباريهات عين الذئاب بالبيضاء، بشكل شبه يومي، من أجل كسب قوتها وإعالة أسرتها في البادية، أنها عملت بنصيحة إحدى صديقاتها ولجأت لأحد مواقع الجنس الأجنبية، من أجل استئناف نشاطها، مشيرة إلى أنها تقوم بتنزيل مقاطع إباحية، تعرض فيها جسدها العاري بطريقة مغرية، لتتقاطر عليها دعوات الزبائن لعروض فيديو خاصة “سكس كام”، تتقاضى مقابلها أجرا وهدايا يتم تصريفها بالدولار وإضافتها لحسابها، كما تربح زبائن جددا يستمر تواصلها معهم خارج الموقع.

وتقول ابتسام، في حديثها مع “الصباح”، “أصبحت أقضي معظم يومي في التواصل مع زبناء مغاربة وخليجيين عبر الكاميرا… معظمهم يطلبون مني ممارسة العادة السرية مباشرة، إلى جانب خدمات أخرى لا يمكنني البوح بها، ولكل منها ثمن خاص يتراوح بين 500 و1500 درهم، ويتم دفعه مسبقا من قبل الزبون عبر وكالات تحويل الأموال”.

أما فدوى (اسم مستعار)، مجازة تبلغ من العمر 28 سنة، وتكتري شقة بمنطقة أنفا بالبيضاء، فهي حديثة العهد بالدعارة، ولها زبائن ميسورون ومتقدمين في السن، استمروا في طلب خدماتها الجنسية “الراقية” باستمرار، منذ بداية الأزمة، مؤكدة أنها تستقبلهم في منزلها وتحرص على تعقيمه جيدا، قبل دخول أي زبون، وعقب خروجه، مع اشتراط وضع الكمامات أثناء ممارسة الجنس، وهو الشرط الذي قبله العديد منهم، حفاظا على سلامتهم.

وتضيف فدوى بثقة، في اتصالها مع “الصباح”، “أنا مازالا جديدة فالدومين، ومازال الكليان ماشبعوا مني، دكشي علاش بقاو كايتاصلوا بيا ديما… بعضهم ممن يقطنون بمدن أخرى غير البيضاء، اكتفوا بدعمي ماليا وإرسال إكراميات لي بين الفينة والأخرى، والباقي أراهم بانتظام لممارسة الجنس المدفوع الثمن، وتوفير مدخول يومي يمكنني من أداء الفواتير وسومة الكراء”.

يسرى عويفي