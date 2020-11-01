كورونا والدعارة … “كنا راس ولينا رجلين”

كان جوابها تنهيدة نابعة من “لغاليغ» القلب، حين سألتها “الصباح”، عن الأحوال. أرفقتها مباشرة بتعبير دارج يلخص كل شيء: “آ ختي شنو نقول ليك… من بعد ما كنا راس ولينا رجلين”.

اخترنا سناء اسما مستعارا لصديقتنا، ولو أنها أكدت لنا أنها لا تمانع في ذكر اسمها كاملا إذا لزم الأمر، لأنها لا تخجل من شيء، إذ لا فرق بالنسبة إليها بين “عرق الجبين” و”عرق الفرج”، ما دام في سبيل تأمين لقمة العيش لها ولأسرتها التي تعولها منذ سنوات، بعد مرض الأب ب”الزهايمر» واضطراره للتوقف عن العمل.

اعتادت سناء، شابة لم تتجاوز العقد الثالث من عمرها، مطلقة وأم لابنة في السادسة، على “اصطياد” زبائنها من حانات و”كباريهات” العاصمة الاقتصادية، حيث تقطن في شقة صغيرة بالضواحي، انتقلت إليها رفقة العائلة التي كانت تقطن بأحد “كاريانات» البيضاء. اشتغلت عاملة جنس بعد أن لم تجد عملا آخر تعيش منه. ما تجنيه كل ليلة كان يكفيها “وزيادة” من أجل سداد أقساط مدرسة ابنتها وتكاليف علاج والدها ووالدتها المريضة أيضا بالضغط والسكري، خاصة بعد أن تخلى عنهم شقيقها البكر، ولم يعد، منذ زواجه، يساهم في المصاريف.

جمالها وقوامها الممشوق وخفة دمها و”تحلوينها»، جعل الإقبال عليها كبيرا من الزبائن، تقول سناء، في دردشتها مع «الصباح». حين كانت تتململ من طاولتها لتتراقص أمام الحاضرين على أنغام الموسيقى الشرقية، بكل “الدلع» الممكن، كان جميع من في «الكباري»، من عشاق اللحم الطري وبنات الليل اللعوبات، يقوم لها ولا يقعد، إلا بعد أن يتفاوض معها على السعر ويستضيفها فوق سريره. أما اليوم، فلم يعد ينفع لا “زين لا مجي بكري”. تحكي سناء بمرارة: “تناكت علينا يا صاحبتي ملي جات هاد المصيبة ديال كورونا. داكشي اللي كنا جامعين كاع لدواير الزمان طبيناه. ما بقا عندنا باش نقيو سنانا. بنتي دخلتها للعمومي والدوا ديال الوالدين كا نضبر عليه غير من عند صحاب الحسنات. بعت كاع داكشي اللي كا نكساب من ذهب وهدايا وملابس ماركة. وليت كا نضرب ضريبات مرة مرة، ولكن ماشي بحال شحال هادي. الباص ديال ألف درهم ولينا نديروه اليوم ب300 درهم وأقل. اللي هضرتي معاه يقول ليك الأزمة. مشات يامات العز آ ختي… الله يرفع علينا هاد الوباء، راه حنا تقهرنا”.

تمني سناء النفس باليوم الذي ستعلن فيه السلطات إعادة فتح “الكباريهات” والملاهي الليلية، لتعود إلى سابق “نشاطها”. تحلم بأن تعود الحياة إلى سابق عهدها، وتنتعش الأعمال و”البيزنس» لدى زبنائها، لتستفيد من كرمهم الحاتمي الذي تعودت عليه. في انتظار ذلك، تعيش سناء على القليل الذي تجنيه من بعض “القصارات» المنزلية التي لا تكاد تنتهي حتى يتعذب جسمها خوفا وهلعا من حملة أمنية تتهاوى معها جميع أمانيها وترسلها مباشرة نحو «حبيبيس».

نورا الفواري