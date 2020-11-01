قيـدومـة المهن تشـكو الكـسـاد

الوباء يخرب سوق “البغاء” الذي قاوم الحروب والكوارث عبر التاريخ

من يصدق أن قيدومة مهن العالم وعميدتها دب الكساد إليها، وصارت تعاني الفقر والحاجة؟ المهنة التي ظلت عبر التاريخ تتغذى على الفقر وتنتعش من الحاجة، وتستمد وجودها من وقود الرغبة المتقد في النفوس البشرية، تشكو إليكم همها وتبث إليكم نجواها.

ماذا أحدث كورونا في العالم حتى انقلبت الموازين فيه، وبتنا نرى رموز “الخلاعة والدلاعة”، و”خالقات السعادة” يندبن حظهن، بعد أن انحسرت عنهن العطايا، وقطع الزبائن الوصل عنهن كأن العنّة أصابتهم، فصاروا يخشون الاقتراب من مراتع اللذة ويكبتون رغباتهم إلى أجل غير مسمى.

“الدعارة” التي قاومت مختلف الأزمات عبر التاريخ، ولم تحبطها معارك ولا نزاعات عرقية أو طائفية، أو حروب إبادة ولا كوارث طبيعية، فتسللت عبر الفرج والشقوق، ووجدت طريقها إلى مخادع القادة العسكريين وصوامع المتبتّلين، وأديرة الرهبان الذين نبذوا المتع وأوصدوا في وجهها الأبواب لتقتحمهم عبر النوافذ، مثلما حرص على ضمان “نشاطها” كل طبقات المجتمع، ها هي اليوم ترفع الراية البيضاء.

“النشاط” الذي لم تردعه التحذيرات ولا الوعيد بالنار، وتبئيس مصير “الزناة”، وتصوير مآلهم في جهنهم، ظل يمارس في المجتمعات المحافظة بالتواطؤ والتحايل، على الدين والقانون وعلى أعين الرقباء والفضوليين، من الجيران، وحماة الأخلاق وممارسي الوصاية على رغبات الأفراد، وحرية التصرف في أجسادهم، صار يناشدكم بأن تنقذوه، قبل أن يبلغ السيل الزبى، وتخرج عاملات الجنس عن بكرة أبيهن للاحتجاج على كساد سوق المتعة.

إنها جائحة “كورونا” التي حرمت على بني البشر أهم ما في الجنس من طقس، وهو الاتصال الجسدي، فالجنس هو الرغبة الوحيدة التي لا “يبرد فيها الشوف ما في الجوف”، باستثناء عشاق التعري عبر تقنيات التواصل الحديثة، مع ما تكلفهم هذه النوعية الشاذة من الممارسة من أموال طائلة لا تعوض لهم متعة الاتصال المباشر، أو يستعينون بها على قضاء “حوائجهم” عن بعد وتعويض قصر اليد وبصر العين وطول المسافة.

حتى المجتمعات المتسامحة مع الظاهرة، أو التي قننتها وجعلتها نشاطا معترفا به، وجدت نفسها أمام ورطة حقيقية، بعد أن بارت هذه التجارة، منذ أن صار التقارب والاتصال بين البشر هو الخطر المحدق بحياتهم، فصرنا كأننا أمام يوم حشر يفر فيه المرء من صاحباته وخليلاته وعشيقاته اللواتي بتن بلا معيل ولا “فيكتيم” يقيهن عوادي الزمن ونوائب الدهر.

عزيز المجدوب