كورونا “يقتل” “الزهو” في العالم

أشهر بيوت تقديم الخدمات الجنسية أعلنت إفلاسها وأغلب العاملين تعرضوا للتشرد

لم يسلم سوق الدعارة في العالم من تأثيرات فيروس كورونا، بعدما أصابه ركود أدى في حالات عدة إلى إغلاق محلات في عدد من الدول وإشهار إفلاسها نتيجة الحصار المفروض.

وانعكست إجراءات مكافحة فيروس كورونا، سلبا على العاملين في تجارة الجنس وبائعات الهوى، بعد قرارات إغلاق بيوت الدعارة في معظم الدول التي ترخص لها، منذ أكثر من 6 أشهر، وهو ما أثر على مصادر دخل العاملين في هذه التجارة الإباحية، الأمر الذي دفع بائعات الجنس للجوء لجمع التبرعات والمساعدات، أو البحث عن مصدر آخر للدخل عن طريق عرض أجسادهن عبر الإنترنت.

ومن بين بيوت الدعارة بيت “باشا”، أحد أكبر بيوت الدعارة في ألمانيا وأوربا كلها الذي اضطر إلى إشهار إفلاسه، بسبب الخسائر التي يتعرض لها جراء إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي فرضتها ألمانيا، ما أدى إلى إثارة مخاوف من قبل الألمانيين على اعتبار أن ذلك البيت كان يشغل قرابة 120 عاملة جنس، وبذلك القرار فإن أغلبهن سيتعرض لخطر كبير بسبب إجبارهن على العمل في الخفاء. وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رسميا أنه يجب إغلاق جميع بيوت الدعارة للمساعدة في منع انتشار الفيروس، وتعهدت الحكومة بتقديم 55 مليار دولار لدعم 5 ملايين عامل مستقل، بما في ذلك عشرات الآلاف من المشتغلين بالدعارة، الذين تأثر عملهم بفيروس كورونا. وفي يوليوز الماضي، قام العاملون في مجال الدعارة بتنظيم مسيرات بشوارع مدينة هامبورغ الألمانية، من أجل المطالبة بإعادة فتح بيوت الدعارة، وذلك بعد إغلاقها منذ منتصف مارس الماضي، في ظل الإجراءات الحازمة التي فرضتها الحكومة الألمانية.

الإغلاق نفسه والتشرد طالا عاملات الجنس في بلجيكا إذ أغلقت الشرطة ثلاثة فنادق في المنطقة الحمراء ببروكسل، بعد أن تجاهل العاملون في مجال الجنس في تلك المنطقة الإجراءات الحكومية التي تأمر الناس بالبقاء في المنزل، وبعد شكاوى متكررة من السكان المحليين.

وتوقف حوالي مليون عامل وعاملة في مجال الجنس في الولايات المتحدة عن العمل منذ وصول الفيروس إلى البلاد وضربه كل القطاعات الحيوية، الشيء الذي أدى إلى تعريض أغلبهم للجوع بسبب وقف نشاطهم. وفي بنغلاديش، حاصرت الشرطة مدخل بيت “دولاتيا” للدعارة لمنع الزبائن من التردد عليه. ويعد بيت “دولاتيا” أحد أكبر بيوت الدعارة في العالم، ويؤوي نحو 1300 امرأة وأولادهن الـ400، والأمر نفسه في أستراليا، حيث فرضت قواعد صارمة على بيوت الدعارة، والعاملين في تجارة الجنس.

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية تقريرا يفيد بأن وباء كورونا ساهم في رفع أرقام مبيعات العديد من متاجر الألعاب الجنسية عبر الإنترنت، لكنه انعكس سلبا على العاملين في بيوت الدعارة، إذ بسبب كورونا يقضي معظم الألمان وقتا أطول في المنزل. وتشير أرقام المبيعات المتزايدة في العديد من متاجر الألعاب الجنسية أن معظم الألمان يلجؤون إلى شراء هذه الألعاب عبر الإنترنت لما تبعثه من طاقة إيجابية، بالإضافة إلى أنها تخفف من روع مستخدميها في زمن كورونا.

كريمة مصلي