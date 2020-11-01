السريع يتعزز بخمسة لاعبين

أعلن سريع وادي زم تعاقده مع خمسة لاعبين، لتعزيز تركيبته البشرية، ولسد الخصاص الذي تركه رحيل مجموعة من العناصر.

وتعاقد السريع مع الحارس المهدي وايا من وداد تمارة، وإسماعيل جاهور من رجاء بني ملال، لموسمين، وحمزة حجي من المغرب التطواني، لموسم واحد، وهشام مساكي متوسط ميدان الدفاع الجديدي، لثلاثة مواسم.

وعزز السريع تركيبته بالمهاجم إبراهيم البحري، لموسم واحد، قادما من نهضة الزمامرة.

ورفع السريع من سقف تعاقداته إلى ثمانية، بإضافة ياسين الجوبي، القادم من الجيش الملكي، والكامروني ويليامز نكوندو الوافد من وداد فاس، وبوبكر الحرارتي اللاعب السابق لشباب بنكرير.

وينتظر السريع عودة عبدواللاي ديارا من مالي، لتمديد عقده، إذ طمأن المكتب المسير أنه لن يوقع لأي فريق غير وادي زم بالمغرب.

من جهة ثانية، أصبح إبراهيم البحراوي، هداف البطولة ب 16 هدفا، قريبا من نهضة بركان، إذ توصل السريع بعرض يخص انتقال هدافه، علما أنه ما زال مرتبطا بموسم إضافي مع وادي زم.

يشار إلى أن تداريب السريع متواصلة بوادي زم، تحت إشراف يوسف فرتوت، والمعد البدني إبراهيم المنفلوطي، ومدرب الحراس يونس عتبة، وستتواصل بمعدل حصتين في اليوم، قبل استئناف منافسات الموسم المقبل.

عبد العزيز خمال (وادي زم)