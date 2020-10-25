حجز ستة كيلوغرامات من المخدرات بسلا

حجزت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت، الثلاثاء الماضي، ستة كيلوغرامات من الشيرا، كان البارون الشهير ب «الحاب» يضعها في غرفة يكتريها بحي وادي الذهب بمقاطعة العيايدة، كما حجزت سكاكين و معدات تستعمل في قطع و تلفيف الممنوعات.

وذكر مصدر مطلع، أن الشرطة القضائية توصلت إلى معلومات تشير إلى وضع البارون كميات مهمة للمخدرات داخل غرفته، وترصدت له ، بعدما كان أحد المخبرين يلعب دور الزبون، من أجل استدراجه.

ونجحت عناصر الشرطة القضائية في نصب الكمين، الذي مكنها في بداية الأمر من حجز كيلوغرام من الشيرا بحوزة الموقوف داخل كيس بلاستيكي، وبعدها داهمت عناصر الأمن غرفة يكتريها لتكتشف خمسة كيلوغرامات أخرى مخبأة داخلها.

ووضعت المحجوزات رهن الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في تهم نقل وحيازة والاتجار في المخدرات بالجملة، فاعترف بربطه علاقات مع مهربين للمخدرات بمدن الشمال و الغرب، كان يلتقيهم بالمدينة، فيتسلم منهم كميات مهمة من الممنوعات، ويعيد توزيعها على البائعين بالتقسيط.

وأحالت عناصر الأمن الموقوف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، قصد استنطاقه في الاتهامات المنسوبة إليه، وأمر بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعدما أظهرت التحريات والاعترافات التلقائية، أن الأمر يتعلق بشبكة للمخدرات.

عبد الحليم لعربي