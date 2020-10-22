مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية من الساعة السادسة من صباح يوم أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

– الرشيدية : 16 ملم

– ورزازات : 14 ملم

– مكناس : 13 ملم

– بني ملال، العيون : 12 ملم

– الشاون : 11 ملم

– العرائش، إفران : 8 ملم

– خريبكة، سيدي إفني : 7 ملم

– فاس : 6 ملم

– طنجة، تازة، الصويرة : 4 ملم

– النواصر، الدارالبيضاء-أنفا، ميدلت، تزنيت : 3 ملم

– تطوان، تارودانت، النواصر، مراكش، تارودانت، كلميم : 2 ملم

– بنسليمان ، أكادير، طانطان، القنيطرة : ملم واحد

– الناظور، الرباط-سلا، بنجرير : أقل من ملمتر.