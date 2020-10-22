الرباط … تهمة الإبتزاز تسقط شرطيين

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء ، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطيين، برتبة مقدم شرطة يعملان بفرقة الدراجات الهوائية بالرباط، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن الدائرة الأولى للشرطة بولاية أمن الرباط كانت قد توصلت بشكاية من سائق سيارة يتهم فيها الشرطيين بتعريضه للابتزاز في مبلغ مالي بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما، “وهي الشكاية التي فتحت بشأنها مصالح الأمن الوطني بحثا دقيقا مكن من توقيف الشرطيين متلبسين بحيازة جزء من المبلغ المالي الذي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية”.

واضاف البلاغ أنه تم إيداع الشرطيين معا تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وخلص البلاغ إلى أنه في مقابل ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين الموقوفين، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقهما.