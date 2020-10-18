إيقاف بائع خمور بمراكش

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، منتصف ليلة الأربعاء الماضي، من وضع حد لنشاط مهاجر يتحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، ينشط في ترويج المشروبات الكحولية، دون ترخيص.

وأفاد مصدر “الصباح”، أن الشخص المشار إليه، قض مضجع سكان حي ديور السعادة، بمقاطعة كليز، بسلوكاته المشبوهة، ما جعله موضوع بحث وتحر من قبل عناصر الشرطة القضائية، رجح احتمال نشاطه في الاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وجرى فرض حراسة سرية على المعني بالأمر، أفضت إلى ضبطه، إثر كمين أمني محكم، في حالة تلبس بحيازة قنينات من الجعة، أقرّ بحيازتها بغرض ترويجها.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمحل إقامة الشخص الموقوف، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن حجز قنينات إضافية من الجعة ومن الخمور، تم حجزها لفائدة البحث.

وجرى الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، إلى حين عرضه أمام أنظار العدالة، الأمر الذي خلف ارتياحاً كبيرا لدى سكان المنطقة.

عادل بلقاضي (مراكش)