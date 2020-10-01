أمكراز يستقبل المدير العام لشركة “هواوي” المغرب

في إطار اللقاءات التواصلية والانفتاح على مختلف الشركاء، استقبل محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أمس الأربعاء، جيري كوي بينغ، المدير العام لشركة “هواوي” المغرب، الذي كان مرفوقا بالمدير العام المساعد للشركة أليكس شو يان، وشيماء صالحي، مسؤولة العلاقات العامة والتواصل بالشركة.

تم خلال اللقاء تقديم عرض لمجالات اشتغال الشركة بالمغرب، وعلاقتها بمختلف القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى كيفية تعامل الشركة مع جائحة كورونا، وحفاظها على كل مناصب الشغل.