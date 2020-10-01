الرصد الوبائي ليوم الخميس … 2391 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1421 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 126 ألف و44 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 104 ألف و136 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2229 حالة.