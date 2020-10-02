ديربي على ظهير ليبي

الوداد والرجاء يريدان استغلال فسخ عقده مع سموحة المصري لانتدابه

اندلع صراع بين قطبي البيضاء الرجاء والوداد الرياضيين، من أجل الظفر بصفقة الليبي محمد الترهوني، المنفصل أخيرا عن سموحة المصري.

وذكرت مصادر متطابقة، أن الدولي الليبي الذي يشغل مركز ظهير أيسر، استأثر باهتمام الفريقين البيضاويين، ويحاولان إغراءه من أجل الانضمام إلى أحدهما في فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب الرجاء ورقة مدافعه سند الورفلي، صديق اللاعب في المنتخب، لإغرائه باللعب في صفوفه، بينما يراهن الوداد على مؤيد اللافي، آخر انتدابات الفريق، في إقناع الترهوني بالدفاع عن الألوان الحمراء مستقبلا.

وعانى الفريقان هذا الموسم خصاصا في هذا المركز، خصوصا الرجاء، بعد تراجع مستويي عبد الجليل جبيرة والكامروني فابريس نغا، وكذلك الوداد بعد رحيل الناهيري.

يذكر أن فريقي البيضاء، دخلا الميركاتو بقوة، إذ سبق للرجاء أن حسم صفقتي نوح وائل السعداوي ومروان الهدهودي، بينما نجح الوداد في التوقيع لأيوب الكعبي ومؤيد اللافي وإنزو زيدان.

ورغم توقف البطولة في ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية، إلا أن عددا من اللاعبين احترفوا بدول عربية مختلفة، في مقدمتها مصر التي تضم أزيد من 20 لاعبا.

وبات اللاعب الليبي، مطلوبا بدوريات شمال إفريقيا، بعد نجاح تجارب الورفلي بالرجاء واللافي رفقة اتحاد الجزائر، وحمدو الهوني رفقة الترجي التونسي، الذي تلقى عروضا كبيرة من دوريات خليجية.

نور الدين الكرف