با الطاهر … مأساة سبعيني بئيس

يعيش بّا الطاهر مأساة حقيقية أوصلته إلى محاولة الانتحار. ولولا لطف الله وبعض الجيران، لكان اليوم في عداد الموتى، بعد أن ضاقت به جميع السبل وسدت في وجهه جميع الأبواب التي طرقها. إنه يتألم يوميا بسبب قدمه التي أصيبت في يناير الماضي، وتستدعي بترها، لكن المستشفيات العمومية التي يقصدها، عوض أن ترق لحاله وتشفق، وتضع حدا لمعاناته المضاعفة، الجسدية والنفسية، ترده في كل مرة خائبا وتماطله، في غياب أي حس إنساني لدى المسؤولين عنها أو لدى أطبائها.

الطاهر كريد، وهذا اسمه الكامل، رجل في السبعينات من العمر، يعيش وحده بإحدى دور الصفيح، بدون زوجة ولا أطفال، يحتاج عملية مستعجلة لبتر رجله، بعد أن تحول دملها، بسبب انعدام العناية، إلى ثقب كبير مليء بالقيح تصدر منه رائحة كريهة جدا لا يمكن تحملها. وبسبب هذه الإصابة، توقف عن عمله في السوق، وأصبح يطلب الصدقة، من أجل الحصول على قوت يومه.

“كا تعطيه الصداع بزاف، وبقوة الألم والحرّ اللي فيه، كا يدير ليها الغاز ديال البوطة باش تخفف عليه”، يقول أحد المقربين منه، الذي يعتني بحالته ويرافقه إلى المستشفى في كل مرة، لعل وعسى يرق قلب مسؤول لحالته، دون جدوى. ويضيف، في اتصال مع “الصباح”: “لقد أصبحت وضعيته لا تحتمل. جلنا به جميع مستشفيات البيضاء، وفي كل مرة نذهب فيها إلى مستشفى عمومي، يقول لنا المسؤولون إن العملية خارج اختصاصهم، أو أن المستشفى لا يتوفر على قاعة للعمليات، ثم يطلبون منا أن نذهب إلى مستشفى آخر، ليرد علينا بالمثل، في لعبة سير واجي لا تنتهي منذ 11 شهرا”.

تتفاقم وضعية بّا الطاهر يوما بعد آخر، إلى درجة أن قدمه المصابة أصبحت تفرز دودا، وعظامه برزت من مكانها، وهجره النوم تماما. يقول المقرب، الذي يبذل جميع ما في وسعه، من أجل إيجاد حل لحالة الرجل السبعيني، ينهي معاناته، “لا أفهم كيف غابت الإنسانية عن الأطباء، وكيف لا يرق قلبهم للوضعية المزرية التي يقاسيها الرجل، وكيف يجرؤون على التماطل والتلاعب به، وهو رجل مسنّ وفقير ولا يملك المال الذي يمكنه من الخضوع لعملية البتر في مصحة خاصة، بكل ما تتطلبه من مصاريف باهظة. إنني أناشد، من هذا المنبر، المسؤولين داخل وزارة الصحة، من أجل التدخل لإنقاذ بّا الطاهر وتخليصه من آلامه، حتى يتمكن من استعادة حياته الماضية، التي، رغم بؤسها، كانت رحيمة به أكثر من واقع المرض والألم واليأس، الذي يحيط به اليوم”.

نورا الفواري