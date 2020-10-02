صفقات “التباهي” في عز كورونا

مليار و800 مليون لصباغة واجهات مقرات عمومية بالبيضاء وتزيينها بأضواء خاصة

فجر أعضاء بمجلس البيضاء، حضروا الأسبوع الماضي ندوة تقييم ميزانية الجماعة الحضرية في ظل جائحة كورونا، ملف الصفقات العمومية خارج السياق، التي تمعن شركات للتنمية المحلية في إطلاقها، رغم الأزمة المالية الخانقة وتراجع المداخيل وقلة الموارد التي تعانيها المدينة.

وعرض منتخبون، خلال الندوة التي دعا إليها رئيس لجنة المالية والميزانية ووافق عليها العمدة وحضرها ممثلون عن وزارة المالية ومديرية الضرائب ورؤساء الفرق الممثلة في المجلس، بعض التجاوزات التي تستمر شركات للتنمية في اقترافها في عز الأزمة الحالية، بهدف الاستفادة من نسبة 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات المبرمجة.

واستعرض أعضاء اللجنة عددا من المعطيات التي اعتبروها خارج السياق، وستزيد من إنهاك الميزانية الحالية، علما أن أغلب الصفقات العمومية لا تحمل طابع الاستعجال والأولوية، وكان يمكن تأجيلها إلى وقت لاحق، مثل صباغة واجهات الإدارة العمومية وتزيينها بمصابيح وأضواء خاصة.

وتحدث أعضاء بالأرقام عن صفقات عمومية طرحتها شركة البيضاء للتراث من أجل إنجاز أشغال صباغة واجهات مقر ولاية جهة البيضاء-سطات بساحة محمد الخامس، ومقر الجماعة الحضرية المحاذي لساحة الحمام القديمة، ومقر دار الخدمات الذي يوجد في المربع الإداري نفسه، إضافة إلى المعهد الموسيقي، وأربعة مرافق أخرى محاذية لبنك المغرب.

ووضعت شركة البيضاء للتراث مبلغا إجماليا لإعادة صباغة واجهات الإدارة العمومية يقدر بـ 7 ملايين درهم، فيما ستكلف أشغال التزيين بمصابيح وأضواء خاصة حوالي 9 ملايين درهم، أي ما مجموعه مليار و600 مليون سنتيم، ستصرف، حسب المنتخبين أنفسهم، في أشغال غير طارئة، وتتناقض مع سياسة “تزيار السمطة” التي تنهجها الحكومة لتجاوز تداعيات جائحـــــــــــة “كوفيد19”.

وأدلى أعضاء في اللجنة بمعطيات أخرى أكثر إثارة تتعلق، مثلا بالدراسة التي أجريت من أجل معرفة كيفية تثبيت الأضواء والمصابيح، وكلفت وحدها مليونا و800 ألف درهم، بينما خصص مبلغ 350 ألف درهم للمكتب الذي تكلف بعرض المشروع وشرحه بتقنية “باور بوانت”.

وأطلقت الشركة نفسها، صفقة أخرى تتعلق بأشغال خفيفة في ثماني مقاطعات بقيمة 4 ملايين درهم، دون معرفة نوعية هذه الأشغال والشركة التي فوتت إليها الصفقة والأقساط التي تسلمتها قبل الانتهاء من العمل وبعده.

وعاد الاجتماع إلى التذكير بصفقتي ترميم معلمة “زيفاغو”، الشهيرة بالكرة الأرضية، وكنيسة “ساكري كور”، إذ صرف على الدراسات الخاصة بالكرة الأرضية 200 مليون سنتيم، فيما حددت للأشغال 200 مليون درهم، دون أن ينجز أي شيء في المكان منذ سنوات.

وكلفت الدراسات الخاصة بترميم الكنيسة 500 مليون سنتيم، فيما كلفت الأشغال 4 ملايير ونصف، ومازال البيضايون ينتظرون افتتاح هذه الكنيسة إلى حد الآن.

يوسف الساكت