إتلاف أطنان من المخدرات بآسفي

قامت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة بآسفي، خلال الأسبوع الماضي، بإتلاف أزيد من خمسة أطنان و900 كيلو غرام من مختلف الممنوعات المحجوزة من قبل إدارة الجمارك أو الدرك الملكي أو الشرطة القضائية بكل من إقليمي آسفي واليوسفية.

وحسب ما كشفته مصادر مطلعة ل “الصباح”، فقد جرى إتلاف ما مجموعه أربعة أطنان وست مائة كيلو غرام من مخدر الشيرا، وطن وثلاث مائة من سنابل القنب الهندي، و170 كيلوغراما من التبغ.

وجرت عملية إتلاف تلك المحجوزات، بإضرام النار بالقرب من سيدي خليل بجماعة احرارة بإقليم آسفي، بحضور نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، وعناصر من سرية الدرك الملكي بآسفي والشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، وممثلي إدارة الجمارك..

وجدير ذكره، أن عناصر سرية الدرك الملكي بآسفي، حجزت خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما مجموعه أربعة أطنان وست مائة كيلو غرام من مخدر الشيرا، بكاب البدوزة، كانت موجهة للتصدير الدولي نحو لاس بالماس بإسبانيا، إذ مكنت الأبحاث التمهيدية التي أجرتها عناصر المركز القضائي والمصلحة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، من اعتقال العديد من الأشخاص، من بينهم نائب رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالبدوزة، والذي كان صلة وصل بين شخص يدعى الحاج يتحدر من طنجة والدركي الموقوف، وباقي أفراد العصابة.

محمد العوال (آسفي)