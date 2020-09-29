إحباط «حريك» 24 شخصا من المنصورية

أحبطت مصالح الدرك الملكي بمركز المنصورية، التابع لسرية درك بوزنيقة، وبتنسيق مع السلطات المحلية، الخميس الماضي، محاولة للهجرة السرية بشاطئ “دافيد” بجماعة المنصورية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ابن سليمان، والواقعة شمال المحمدية.

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة “الصباح”، فإن هذه العملية مكنت من إيقاف 24 شخصا يتحدرون من المحمدية، ومن الجماعات المجاورة لها، كانوا بصدد امتطاء قارب مطاطي يقلهم في اتجاه جنوب إسبانيا. وأضافت المصادر ذاتها، أن “الحراكة” كانوا بصدد الدخول في مغامرة مجهولة، بالتخطيط مع شخصين من المحمدية، ينتميان إلى شبكة متخصصة في الهجرة السرية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف درهم و15 ألفا.

ووفرت الشبكة زورقا عصريا وجهزته بمحرك من الحجم الكبير، كما قامت بشراء كمية كبيرة من البنزين، تمت تعبئتها في براميل من فئة 25 لترا، قبل أن تعمد إلى تحديد ساعة الصفر، في فجر الخميس الماضي، حيث انتقلت على متن شاحنة إلى الشاطئ المعروف بهدوئه. وأثناء استعدادها لوضع الزورق المطاطي فوق البحر، تمت مباغتة الجميع من طرف عناصر من الدرك الملكي بمركز المنصورية إثر معلومات دقيقة توصلت بها، قبل أن يتم اقتيادهم نحو مركز الدرك الملكي من أجل التحقيق معهم في كافة ملابسات عملية الهجرة الجماعية.

كمال الشمسي (المنصورية)