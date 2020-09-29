محاكمة متهم بالقتل

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة الأربعاء المقبل، في ملف جنائي يتابع فيه خمسة متهمين، من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه بالنسبة للأول وجنحة العنف للباقين.

وورد في محضر الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، أنها توصلت بخبر يفيد تعرض شخص للضرب والجرح بواسطة السلاح، وأنه نقل إلى المستشفى حيث توفي هناك. واستمعت إلى عدد من المصرحين من بينهم المتهم، الذي صرح أنه انتقل إلى الجديدة رفقة صديقيه لتمضية بعض الوقت في الاصطياف والاستجمام، مضيفا أنه تعرف على شخص آخر وخرجوا للتجول بالمدينة. وفوجئوا بسائق سيارة مرقمة بالخارج، يشتم أحد أصدقائه، فلم يكترث لسلوكه، لكنه نزل من السيارة واقترب منه وحاول الاعتداء عليه.

وأوضح المتهم أنه صفع السائق على قفاه لثنيه وجعله يبتعد عن صديقه، ثم ابتعد منه سيما أن بعض مرافقيه، التحقوا به لمؤازرته، ووقع اشتباك في ما بينهم. وخرج شخص من محل لبيع الوجبات الخفيفة، ادعى أنه شرطي ووجه لكمة إلى صديقه، وتوجه الهالك نحوه (المتهم)، فهوى عليه الأخير بقنينة زجاجية.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)