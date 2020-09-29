إيقاف «حراكة « أبحروا من الريف

تمكنت البحرية الملكية بالقصر الصغير، أخيرا، من ضبط زورق مطاطي مجهز بمحرك، وذلك على مسافة أميال شمال رأس جبل سيدي عابد بإقليم الحسيمة، وعلى متنه ستة مرشحين للهجرة السرية من جنسية مغربية، أبحروا من شاطىء “صباديا” قرب محطة تصفية المياه العادمة بالحسيمة.

كما أوقفت ستة مرشحين آخرين في عرض البحر كانوا على متن دراجتين مائيتين من نوع ” جيت سكي ”، قبل أن يتمكن أحدهم من بالفرار على متن دراجة مائية.

وعلم من مصدر مطلع، أنه تم إدخال الموقوفين إلى المحطة البحرية بميناء المسافرين بالحسيمة وتسليمهم لسرية الدرك الملكي البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. ونجحت وحدات لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، طيلة ثلاث ليال متتالية في الفترة الممتدة بين 21 و24 شتنبر الجاري، من إجهاض عدة محاولات ليلية للهجرة غير المشروعة بعرض البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح مصدر مطلع أن الدوريات وعمليات التمشيط التي قامت بها الوحدات ذاتها، مكنت من تحديد مواقع وإسعاف 284 مرشحا للهجرة غير المشروعة، أغلبهم يتحدرون من دول جنوب الصحراء.

جمال الفكيكي (الحسيمة)