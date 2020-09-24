خمس فوائد لفيتامين “e”

يعد فيتامين “e”، أحد أهم مضادات الأكسدة التي تحارب البكتيريا والفيروسات الموجودة في الجسم، بالإضافة إلى أنه يدعم جهاز المناعة ووظائف الخلية، ويحافظ على صحة البشرة، ويحميها من التلف الناجم عن التعرض للأشعة فوق البنفسجيّة، كما يوسع الأوعية الدموية، ما يقلل من تكوين التخثرات. ويعد فيتامين e من الفيتامينات الذائبة في الدهون، ويتوفر في العديد من الأطعمة، ومنها المكسرات، والبذور، من قبيل بذور دوار الشمس، والفول السوداني، وزبدة الفول السوداني، والزيوت النباتية، مثل زيت دوار الشمس، وزيت جنين القمح، بالإضافة إلى البروكلي، والطماطم، والسبانخ، والكيوي، والمانجا. ومن بين فوائده تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، إذ ذكرت دراسات أن تناول فيتامين e مع فيتامين “ج” قد يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

إ.ر