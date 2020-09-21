أنغام في أول حفل بعد كورونا

كشفت المطربة أنغام رسميا عن موعد أولى حفلاتها في مصر بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدة تعاقدها على إحياء حفل غنائي ضخم في مصر، على مسرح المنارة، يوم 9 أكتوبر المقبل. واستبقت أنغام الإعلان عن تفاصيل الحفل بجملة “بعد غياب طويل” للإشارة إلى منع الحفلات الغنائية في مصر بحضور الجمهور منذ مطلع مارس الماضي.

“تملي معاك” تتجاوز مائة مليون

احتفلت الصفحة الرسمية لجائزة الموسيقى العالمية “ميوزيك أوورد”، بتحقيق كليب أغنية “تملي معاك” للمطرب المصري عمرو دياب، أكثر من 100 مليون مشاهدة، وقالت إنه لا يزال “ميغا ستار” في عالم الغناء وقادر على تحقيق المزيد من الأرقام القياسية عبر المنصات الرقمية.