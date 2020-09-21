أرنولد أفضل شاب في إنجلترا

اختار الاتحاد الإنجليزي، الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد، أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي، بعدما حقق لقب الدوري مع ناديه ليفربول، وبات أكثر المدافعين منحا لتمريرات حاسمة في موسم واحد، في تاريخ الدوري.

وتوقع الكثيرون فوز أرنولد بالجائزة، بعد موسم رائع مع «الريدز»، كان من أهم عناصره، بل وترشح لجائزة أفضل لاعب في الموسم.

وشكر أرنولد كل من دعمه الموسم الماضي، مبرزا أنه لا يريد التوقف مستقبلا، ويسعى للتتويج بألقاب كثيرة مع ليفربول والمنتخب الإنجليزي.

ويملك أرنولد عقدا مع ليفربول إلى غاية 2024، وهو خريج مدرسة تكوين الفريق الإنجليزي.