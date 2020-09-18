اعتقال ثلاثيني دهس خليفة قائد

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالوليدية، أخيرا، من إيقاف ثلاثيني متهم بالاعتداء على خليفة قائد ودهسه عمدا بسيارة تسببت في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة، تم إثرها نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر “الصباح”، تعود أحداث الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حينما انتقل قائد قيادة الوليدية، رفقة خليفته ومقدمين وثلاثة عناصر من أفراد القوات المساعدة إلى منطقة الوليدية السفلى، من أجل مزاولة إحدى مهامهم المعتادة المتمثلة في تحرير الملك العام، إذ طلبوا من بعض الباعة إجلاء الطريق وإزالة الدرجات النارية التي تعرقل حركة السير بالشوارع، ثم اتجهوا صوب بائعي السمك وفواكه البحر الذين يعرضون سلعهم في صناديق موزعة بشكل عشوائي على قارعة الطريق، طالبين منهم الرحيل، وعدم تكرار مخالفتهم، مشيرة إلى أن أحد الباعة لم يستسغ كلام رجال السلطة فتجادل معهم ثم تظاهر بالإذعان والخضوع لأوامرهم، قبل أن يقوم بركوب سيارته ويرجع بها سريعا إلى الخلف، متعمدا دهس الخليفة في غفلة منه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الواقعة تسببت في سقوط الخليفة أرضا وإصابته برضوض في الرأس والوجه واليدين والرجلين، فضلا عن جروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وتشخيص إصاباته، التي حدد الطبيب مدة العجز بناء عليها، في 25 يوما، مع تسليم المصاب شهادة طبية تثبت حدة إصابته.

وجرى اعتقال المعتدي من قبل مصالح الدرك الملكي بالمنتجع السياحي الوليدية، عقب الواقعة فورا، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العام، من أجل البحث والتحقيق معه حول دوافع فعله الإجرامي، قبل أن يتم عرضه على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الذي أمر بإيداعه سجن سيدي موسى لمتابعته بما نسب إليه.

يسرى عويفي