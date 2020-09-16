شهادة اللعب المسؤول لليانصيب الوطني

حافظ اليانصيب الوطني على شهادة المصادقة الخاصة باللعب المسؤول الممنوحة، من قبل الجمعية الأوربية لليانصيب إلى جانب احتلاله لمستوى رفيع، أي المستوى الرابع، للتصديق تبعا لمعايير اللعب المسؤول الصادرة عن الجمعية العالمية لليانصيب. وحصلت اليانصيب الوطني أول مرة على هذه الشهادة في 18 دجنبر .2013

ويؤكد اليانصيب الوطني بحزم أن اللعب هو شكل من أشكال التسلية ويجب أن يظل فقط من أجل المتعة والترفيه وبأن اللعب لا يجب أن يتعدى طابعه الترفيهي والممتع، كما أن الأشخاص الذين لديهم الإدمان على اللعب يجب حمايتهم ويستحقون كل الاهتمام والعناية، رغم أن ألعاب اليانصيب معترف بها على أنها الأقل إدمانا من قبل الأشخاص.

وفي إطار المنظومة الصارمة لتجديد شهادة المصادقة التي خضعت لها، اعتمد اليانصيب الوطني على فريق عمله، إلى جانب شريكه “سيزال” وعلى خبرة الجمعية الأوربية لليانصيب، الرائد بمجال اللعب المسؤول، وكل هذا في أفق انخراطها بالمعايير الدولية وإبراز مدى قدرتهاعلى الابتكار وضمان التحسين المستمر لممارسات الألعاب المسؤولة في أنشطته اليومية.

وتمت عملية تقييم اليانصيب الوطني من قبل مكتب من الخبراء المستقلين “فريطاس” اعتمدوا في دراستهم على العديد من المعايير المحددة.

وصودق على التقرير النهائي بنجاح كبير من قبل هيآت المراقبة وإصدار الشهادة للجمعية الأوربية لليانصيب.

عبد الواحد كنفاوي