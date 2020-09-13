السلاح لإيقاف جانحين بصفرو

أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو، على النيابة العامة، شابا، بتهمة السرقة وإحداث الضوضاء في الشارع العام، وما زال البحث جاريا عن شقيقه الذي شاركه العملية وتهديد سلامة الأشخاص وعناصر الشرطة، أثناء تدخلها لإيقافهما صباح الخميس الماضي. وكثفت الشرطة القضائية بحثها عن المتهم الثاني الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، خاصة في محيطه العائلي ومختلف الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها للاختباء، بعدما وضعت شقيقه رهن الحراسة النظرية وإخضاعها إلى بحث معمق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن كل ظروف وملابسات وخلفيات التهم الموجهة إليه. وكان الشقيقان في حالة غير طبيعية بالشارع العام، متلبسين بمحاولة سرقة هاتف محمول من شخص كان يعبر شارعا بالمدينة، قبل تدخل دورية لشرطة النجدة التي تلقت إشعارا بذلك، إلا أنهما أبديا مقاومة شرسة لعناصرها، مستعملين في ذلك أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، مع تحريضهما كلبا شرسا من نوع بيتبول.

واضطر ضابط أمن لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي ودون استعماله، لإيقاف المشتبه فيهما اللذين كانا في حالة اندفاع قوية وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير، ما مكن من ضبط أحدهما وحجز السكين المستعمل في الاعتداء واسترجاع الهاتف المسروق، فيما فر الثاني.

حميد الأبيض (فاس)