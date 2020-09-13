سقوط مروجي مخدرات بالحاجب

أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بتاوجطات إقليم الحاجب، أخيرا، خمسة من مروجي المخدرات والمواد الكحولية وسط شباب الحاجب والقرى المجاورة على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، التي أمرت بإيداعهم السجن المحلي تولال بمكناس، إلى حين عرضهم أمام هيأة الحكم. وأوضحت مصادر “الصباح”، بأنه تم اعتقال ثلاثة من المشتبه فيهم يتحدرون من فاس ومبحوث عنهم بموجب مذكرة بحث وطنية، بعد ضبطهم متلبسين بترويج كميات مهمة من المخدرات (شيرا، تبغ مسحوق وأوراق طابا وكيف مسحوق)، على زبنائهم، معظمهم من شباب إقليم الحاجب.

كما مكنت التحريات الميدانية، التي باشرتها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالحاجب، بناء على معلومات وفرتها مصادر خاصة، من اعتقال “بزناس” ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية، رفقة شريكته البالغة من العمر29 سنة،على متن سيارة خاصة، إثر ضبطهم كذلك متلبسين بترويج كمية مهمة من المخدرات معدة للترويج بتراب جماعة آيت نعمان، بالإقليم نفسه.

حميد بن التهامي (مكناس)