“سيدات الشوبينغ” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية، اليوم (السبت)، ابتداء من الساعة السابعة مساء، على موعد مع برنامج “سيدات الشوبينغ” في موسمه الأول.

وحقق البرنامج، الذي تقدمه ليلى الحديوي، نسب مشاهدة مهمة، إذ كان يتصدر لائحة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، وتمكن بذلك من التفوق على العديد من البرامج الترفيهية، من قبيل “رشيد شو”، الذي يقدمه رشيد العلالي.

وفي سياق متصل، قالت الحديوي في تصريحات سابقة، إنه كان من المتوقع أن يعود البرنامج في موسمه الثاني، مضيفة أن البرنامج سينفتح في موسمه الثاني أيضا على بعض فئات المجتمع، إذ من الممكن أن يدخل الأمهات وبناتهن في منافسة للظفر بلقب “سيدة الشوبينغ”.

كما من الممكن ألا يقتصر البرنامج على النساء فقط، إذ من الممكن أن يشمل الرجال أيضا، ليدخلوا في منافسة للبحث عن أحسن “اللوكات”.

يشار إلى أن “سيدات الشوبينغ” يعد أول برنامج تلفزيون واقع مغربي خاص بالموضة والتسوق والجمال، ويحرص على تقديم المرأة المغربية العصرية في صورتها الأنيقة، واهتمامها بالموضة والجمال، مع تمسكها بتقاليدها المغربية. وتدور فكرة البرنامج حول تمكن أربع مرشحات من إثبات سرعتهن وموهبتهن في انتقاء الملابس ووضع المكياج وتسريحة الشعر في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث ساعات، وبمبلغ محدد من المال.

إ.ر

تعليق: ليلى الحديوي (خاص)