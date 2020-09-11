حرب شوارع بين إلترات الوداد والرجاء

هجوم على حي سكني بالبيضاء والبحث جار لكشف ملابسات القضية

عاش سكان حي مولاي رشيد بالبيضاء، مساء أول أمس (الأربعاء)، لحظات عصيبة، شبيهة بأفلام الرعب، بعد أن هاجم عدد من المشجعين حيا سكنيا، لتندلع مواجهات عنيفة بين فصائل الإلترات، المحسوبة على فريقي الرجاء والوداد.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن أعمال الشغب، شهدت فصولها المجموعة 3، بعد أن تفاجأ أبناء الحي بهجوم، من قبل جانحين يتجاوزون 30 شخصا، ويحملون عصيا وأسلحة بيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مثيري الشغب، دخلوا في مواجهات عنيفة مع خصومهم في حرب دموية، تمت فيها الاستعانة بالعصي والأسلحة البيضاء، ليدخل الطرفان في معركة شملت تبادل الضرب والجرح.

وأوردت مصادر متطابقة، أن المعركة الضارية عرفت مشاركة مراهقين وشباب محسوبين على فصائل تشجع قطبي العاصمة الاقتصادية، منهم أشخاص حرصوا على وضع اللثام لإخفاء هوياتهم، تجنبا لسقوطهم في أيدي السكان أو الشرطة.

وكشفت المصادر، أن حرب الشوارع بين الإلترات الرجاوية والودادية، ليست هي الأولى من نوعها في المنطقة، إذ أصبح حي مولاي رشيد مسرحا لمواجهات عنيفة، بين مشجعي الغريمين التقليديين، المحسوبين على إلترات تكن لبعضها العداء.

وأوضحت مصادر “الصباح”، أن المشتبه فيهم قدموا من أحياء أخرى، واختاروا استعراض العضلات، باقتحام الحي الذي يعتبر معقلا لمشجعي الفريق الخصم والعربدة فيه، وهو ما أثار حفيظة خصومهم، الذين دخلوا معهم في صراعات للدفاع عن أنفسهم، وهي الاستفزازات التي أصبحت مصدر إزعاج وقلق للسكان والأسر، الذين مخافة على حياة أبنائهم.

وأثارت الواقعة الرعب في نفوس سكان المجموعة 3، الذين غادروا بيوتهم لمعاينة ما يجري، حيث ظل السكان متجمهرين في الشارع إلى حدود الساعة العاشرة والنصف مساء، بعد أن كسر الشغب هدوء حيهم في زمن الطوارئ الصحية.

ومكن التدخل الفوري للشرطة التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد، من السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى الحي وطمأنة السكان، واعتقال عدد من المشتبه فيهم، الذين بثوا الرعب في نفوس السكان والأسر. وكشفت مصادر “الصباح”، أنه لولا تدخل العناصر الأمنية في الوقت المناسب، ومطاردة المشتبه فيهم، الذين تفرقوا في شكل مجموعات صغيرة لتفادي الاعتقال، لوقع ما لا تحمد عقباه، خاصة أن المعركة استعملت فيها العصي والأسلحة البيضاء.

وتسابق المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالبيضاء، الزمن، بتكثيف أبحاثها وتحرياتها، تحت إشراف النيابة العامة، للوصول إلى هوية المتورطين المحتملين وإيقافهم، نظرا لخطورة أفعالهم على الأمن والنظام العامين.

محمد بها