عكرود تحب شخصيات أفلامها

كشفت الفنانة سناء عكرود، في حسابها على “أنستغرام”، بعض تفاصيل شخصيات فيلمها “ميوبيا”.

وقالت عكرود :”كان العمل على “ميوبيا” مضنيا، وممتعا ومخيفا، ومن حسن الحظ والتدبير أني كنت محاطة بأشخاص مثل النور، أكفاء وطيبين، وكان علي أن أضبط إيقاع الحكاية والكلمة والشخصيات، وأن أتوفق في اختيار أماكن التصوير والزوايا، ثم أعود بسرعة لجلباب شخصية “فاطم” البسيطة، فهي امرأة قوية مخيفة تحتاج للتركيز، والكثير من الصمت، وتحمل بيدها إطار نظارات فارغا، والكثير من الأمل والعتاب الصامت، حتى أجبرتني على أن أنصفها، وأفضح الأوضاع المختلة من حولها… أنا احترم فاطم كثيرا”.

ويذكر أن عكرود سبق أن طلبت عدم قرصنة فيلمها “ميوبيا”، وقالت في تدوينة لها: “فيلم ميوبيا لم يخرج بعد إلى الصالات السينمائية ومشاهدته مقرصنا تضر بالعمل وبكل مجهودات الأشخاص الذين اشتغلوا عليه”، وأضافت: “مشاركة مقاطع من الفيلم عملية غير صحية تدمره كما تدمر صناعة هي مورد مالنا الأساسي”، منبهة إلى أن “فيلم ميوبيا هو إنتاج خاص لها وغير مستفيد من أي دعم”.وجددت عكرود طلبها بعدم مشاركة الفيلم، قائلة: “لقد أرهقنا إنتاجه ونحن الآن مرهقون بملاحقة كل من يضعه على صفحته ويدعو الناس لمشاهدته”، مضيفة: “أحاول قدر الإمكان تقديم أعمال تحترم ذكاء المشاهد وحسن ظنه بي، إلا أنني غير مستعدة أن أقبل أن يسرق مني عمل اجتهدت فيه نفسيا وجسديا وماديا ويتم توزيعه أشلاء”.

خالد العطاوي