العابد والحريات الفردية

وجهت الفنانة عبير العابد رسالة إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، تؤكد من خلالها ضرورة احترام الحريات الفردية وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

وتساءلت العابد في رسالتها قائلة “لماذا نحب كثيرا النقاشات العنيفة، وكل شخص يريد أن يقنع الآخر بفكرته أو بأمور تربى عليها ومقتنع بها”، مضيفة “لا ينبغي أن نكذب على أنفسنا، فنحن ولو أننا فوق الأرض وننتمي إلى مجتمعات فيها أناس مثلنا ليس بالضرورة أن يكون شبه بيننا ونتقاسم الأفكار ذاتها، لأنه المفروض أن نتعايش مع بعضنا”.

واسترسلت العابد في رسالتها قائلة “لابد أن نتفق على أمر واحد، هو احترام بعضنا والتضامن من أجل المطالبة بحقوقنا تبعا للدولة والمجتمع الذي ننتمي إليه، بينما الباقي يعتبر حريات فردية”. واختتمت العابد رسالتها قائلة “ونرخفوا على بعضنا قليلا ونتفاهم في المسائل الدنيوية، أما الباقي فالله كفيل بالجميع”. ومن جهة أخرى، نشرت عبير العابد مجموعة من الصور، أخيرا، على حسابها على “إنستغرام” من بينها صورة فاجأت فيها متابعيها بعدم وضع أي مستحضر تجميل، إذ أكدت أن الماكياج ليس ضروريا ويمكن الاستغناء عنه. وتحرص العابد على تقاسم العديد من الأنشطة اليومية مع متابعيها، سواء عبر صور أو مقاطع فيديو، من بينها فيديو كانت فيه بصدد ممارسة الرياضة داخل منزلها رفقة صديقتها.

أمينة كندي