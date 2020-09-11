غيث: التكنولوجيا لم تخدم الحب

اختارت الفنانة كريمة غيث, أن تنشر على صفحتها الرسمية على “إنستغرام” رأيها حول وسائل التكنولوجيا الحديثة وخدمتها للحب.

وكتبت غيث قائلة “سألوها هل تعتقدين أن وسائل الاتصال التكنولوجية خدمت الحب ؟ فقالت: ربما خدمت المحبين لكنها لم تخدم الحب. كان الحب أفضل حالا يوم كان الحمام ساعي بريد يحمل رسائل العشاق… كم من الأشواق اغتالها المحمول وهو يقرب المسافات، نسي الناس تلك اللهفة التي كان ينتظر العشاق بها ساعي البريد، وأي حدث جلل أن يخط المرء “أحبك” بيده”، مضيفة “أية سعادة وأية مجازفة أن يحتفظ المرء برسالة حب إلى آخر عمره… اليوم أحبك قابلة للمحو بكبسة زر هي لا تعيش دقيقة… ولا تكلفك إلا فلسا”.

وتفاعل متابعو صفحة كريمة غيث مع ما جاء في الرسالة ذاتها، إذ كان من بين التعليقات “كلام جميل” و”أحب كل ما تكتبينه وأشاطرك الرأي” و”كلام صحيح، القلم لا يموت ولا يندثر ما أجمل زمن الرسائل الورقية التي كنا ننتظرها بشغف”.

ومن جهة أخرى، تقاسمت كريمة غيث مع متابعيها صورا أثناء قيامها بحصص “اليوغا”، التي قالت إنها دائما مستعدة للقيام بها.

وتتقاسم غيث باستمرار مع متابعيها أفكارها وآراءها وما تشعر به من أحاسيس، إذ كتبت، أخيرا، قائلة “وحدي أضاءت روحي…أنا، أزهاري وكل فراشاتي”.

أ . ك