عقود مزورة بأسماء موثقين

تباشر الفرقة الولائية الجنائية بالبيضاء أبحاثا، حول عقود مزورة تحمل توقيعات موثقين، تخص عقارات تنتمي إلى تجزئات، فوتت إلى المرحلين من دور الصفيح، وتشرف على عملياتها وزارة الداخلية. كما توجد عقود أخرى تهم أراضي تابعة للأملاك المخزنية، عمد المتهمون إلى نسخها بطريقة احترافية، وتحمل أسماء مسؤولين، ناهيك عن وثائق إدارية ورسمية أخرى تصدرها مؤسسات عمومية، من قبيل شهادة الملكية، التي تصدرها المحافظات العقارية، وعقود بيع عقارات الأملاك المخزنية، والجماعات الحضرية، والعقود الرسمية المختوم عليها باسم موثقين، ووثائق بيوعات محجوزات الجمارك، سيما السيارات المصادرة، وتضمينها أحكاما قضائية مزورة، ووثائق تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، والشيكات البنكية، وشهادة رفع اليد، وغيرها من الوثائق الرسمية والإدارية والبنكية.

وأفادت مصادر متطابقة، أن أسماء موثقين معروفين بالبيضاء، توجد في العقود المستنسخة، والتي جرى بواسطتها الاحتيال على ضحايا من مختلف المدن، للاستيلاء على أموالهم بعد إغرائهم بالاستفادة من تلك العقارات بطريقة قانونية، مقابل أثمان تفضيلية.

وينتظر أن تكشف الأبحاث مختلف المتورطين، الذين يوجد بعضهم في السجن، نظرا لتورطهم في جنايات وجنح، لها علاقة بالنصب والتزوير، وضمنهم شبكة جرى تفكيكها من طرف الشرطة القضائية بأمن الجديدة، تورطت في تزوير العملية الوطنية، ناهيك عن متهم آخر بالبيضاء، جرى إيقافه، في وقت سابق من قبل الشرطة القضائية التابعة للحي الحسني، إثر تورطه في الاحتيال على مقاول، وسلبه مبالغ مالية كبيرة عن طريق التزوير.

وشملت العمليات التي يجري فيها البحث، التلاعب في وثائق إدارات عمومية، إذ أن المتهمين يدركون جيدا مختلف المساطر، فيتبعونها لإسقاط الضحايا عن طريق تزوير مختلف الوثائق، التي تحتاجها عمليات تفويت العقارات، أو اقتناء المحجوزات، سيما تلك الموضوعة رهن إشارة الجمارك، من قبيل السيارات والشاحنات.

وأفادت مصادر متطابقة، أن المتهمين يستخرجون لائحة الناقلات المصادرة، التي تعرضها إدارة الجمارك للبيع عن طريق المزادات، ويوهمون ضحاياهم ممن يرغبون في اقتنائها، بأن لهم عاقلات نافذة مع مسؤولين في الجمارك، وبمقدورهم الحصول على شهادات رفع اليد عن تلك الناقلات دون المرور عبر المساطر الجاري بها العمل، وللسيطرة على عقول الضحايا، يوهمونهم باستخراج وثائق رسمية والشروع في تعبئتها لفائدة المستفيد، مقابل أثمان زهيدة، ما يسيل لعاب المقتني، ويشرع في دفع المبالغ التي تطلب منه، قبل أن يجد نفسه في آخر المطاف متحوزا على وثائق إدارية تبيح له ملكية الناقلات، وضمنها شهادة رفع اليد، إلا أنه حين يتوجه إلى الإدارة يدرك أن الوثائق مزورة، ليقطع المتهمون صلتهم به بعد إغلاق الهاتف المحمول نهائيا.

وامتدت أيادي المزورين إلى تزوير وثائق عقارات تابعة للتعليم، وبيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأحكام القضائية، سيما تلك التي تصدرها محكمة الأسرة، ناهيك عن تزوير الشيكات وغيرها.

المصطفى صفر