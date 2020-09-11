إحباط تهريب هواتف وأجهزة إلكترونية بميناء طنجة المتوسط

أحبطت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، الثلاثاء، إدخال كمية مهمة من الهواتف والأجهزة الالكترونية إلى التراب الوطني دون تصريح لدى المصالح المعنية لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك العاملة بمنطقة الوصول بميناء طنجة المتوسط أخضعت سيارة نفعية لتفتيش دقيق أفضى إلى العثور على 31 هاتف ذكي من الجيل الجديد و 101 قرص صلب خاص بالحواسيب و 498 شريحة ذاكرة و 58 قرصا مدمجا خاصا بالألعاب الالكترونية.

وأضاف المصدر نفسه أن القيمة المالية للبضائع المهربة المحجوزة، والتي كانت مخبأة بعناية في السيارة النفعية المرقمة بإيطاليا، تفوق 680 ألف درهم.

وقد تم إخضاع سائق السيارة، مغربي مقيم في إيطاليا، إلى الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا السياق.