ثـورة نسـاء الأحـزاب

طالبن بـ 257 مقعدا بالبرلمان والتمسن المناصفة في المجالس الترابية والمناصب العليا

تمردت النساء على الأمناء العامين للأحزاب السياسية، بعدما تيقن أنهم سيوزعون التزكيات الانتخابية، كما جرت العادة، على ” مالين شكاير”، والأعيان القدامى، والجدد من أبنائهم، ومنحهن الفتات من المقاعد للترويج أن هناك مشاركة نسائية.

وركزت القياديات في الأحزاب، على ضرورة ضمان تمثيلية واسعة لهن عوض الاحتفاظ بـ 90 مقعدا السابقة في مجلس النواب وبضعة مقاعد في مجلس المستشارين، أو اعتماد لائحة الأطر الجهوية من 120 مقعدا موزعة بالتساوي مع الذكور، ما يعني تقزيم حضورهن في مجلس النواب إلى 60 مقعدا.

والتقت القياديات في الأحزاب، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مساء الثلاثاء الماضي، لأجل حثه على رفع نسبة مشاركتهن في المؤسسات المنتخبة، في البرلمان والمجالس الترابية، والتي تعد من النسب الضعيفة في الوطن العربي، بعدما كانت تشكل النموذج الاستثنائي.

وشاركت القياديات في هذا اللقاء، في إطار الهيأة المكلفة بتعزيز تمثيلية المرأة، إذ دعون إلى تحقيق المناصفة في مجلسي البرلمان، ما يعني الحصول على 257 مقعدا من أصل 515، كما طالبن بتطبيق المناصفة في التعيين بالمناصب العليا بالوزارات التي يحتكرها الرجال بنسبة 87 في المائة.

وقال لفتيت إنه واع بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء في العمل السياسي والمشاركة الانتخابية، وبالأهمية القصوى التي يوليها الملك محمد السادس لهذه المسألة، والتي تجلت في عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز دور المرأة في المشهد السياسي، سيما لائحة النساء، خلال الانتخابات السابقة.

ووصف وزير الداخلية مشاركة النساء بـ “البارزة” في العمل السياسي، معتبرا مع ذلك أن حضور المرأة في البرلمان، والمجالس الترابية، لم يحقق المستوى المنشود، وأن تضافر الجهود كفيل بتحقيق المناصفة على نحو سلس في سنة تعتبر انتخابية بامتياز. وقالت شرفات أفيلال، القيادية في التقدم والاشتراكية، وزيرة سابقة، في تصريحات صحافية، إن النساء التمسن من وزير الداخلية رفع تمثيليتهن لوجود نص دستوري لا يحتمل الانتظار ولا يمكن تجميده، داعية إلى تطبيق المناصفة في المؤسسات المنتخبة. ومن جهتها، قالت أمينة بنخضراء، رئيسة فدرالية المرأة التجمعية، وزيرة سابقة، إن النساء التمسن من وزير الداخلية رفع نسبة مشاركتهن في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستكون نسائية بامتياز تطبيقا للدستور وتعليمات الملك محمد السادس الذي دافع عن التمكين للنساء منذ 20 سنة.

وأكدت خديجة الزومي، رئيس المنظمة الاستقلالية، ضرورة جعل استحقاقات 2021 نسائية بامتياز من خلال تطبيق الدستور، إذ أن عددهن لم يتغير في المجالس الترابية والبرلمان على الخصوص منذ 2011، وهذا يعيق تطوير الديمقراطية في البلاد.

أحمد الأرقام