بنعبدالله يهاجم الارتباك الحكومي

هاجم رفاق نبيل بنعبدالله، السياسة الحكومية، وإمعانها في تغييب النقاش العمومي، والضعف البين في تعبئة المواطنين وتحسيسهم وإشراكهم، ومحدودية استثمار وسائل الإعلام العمومي والخصوصي لمواجهة الجائحة وآثارها.

وشدد المكتب السياسي للحزب على ضرورة إعمال أقصى درجات الشفافية في تدبير الصفقات المرتبطة بمواجهة الجائحة، مطالبا الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات إرادية جريئة لإنعاش القطاعات الاقتصادية المنكوبة، وإنقاذ المقاولات في وضعية صعبة من الإفلاس، والزيادة في الاستثمار العمومي، لأجل الحفاظ على وسائل الإنتاج ومناصب الشغل، منتقدا ما أسماه المقاربات الحسابية الضيقة والمحتشمة التي طبعت إعداد قانون المالية التعديلي.

كما دعا الحكومة إلى تعزيز التدابير بهدف تحسين ظروف الاستقبال والتتبع بالمستشفيات ورفع عدد اختبارات الكشف المبكر عن الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن الظروف العصيبة، الناتجة عن الوباء تستدعي من الحكومة حضورا سياسيا قويا وحـسـا تواصليا رفيعا ومقاربات تدبيرية ناجعة، منتقدا الحضور التواصلي الباهت، المتسم بالارتباك الواضح في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتعاطي مع الجائحة في مرحلتها الثانية. وأكد الحزب أن مقاربات تدبير الدخول المدرسي والجامعي في ظل الوضع الوبائي الراهن، تنطوي على مخاطر جدية. ودعا للمناسبة الحكومة بإلحاح إلى دعم الأسر بتعميم الولوج إلى الإنترنيت ووسائل التعلم من ألواح وهواتف ذكية وغيرها، إضافة إلى توفير الكمامات ووسائل التعقيم بالمجان لكافة المتمدرسين حضوريا.

برحو بوزياني