الباز وزوجته يستعدان لاستقبال مولودتهما

يستعد الممثل أنس الباز وزوجته، لاستقبال مولودتهما الأولى، إذ تقاسم مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” صورة أثناء اقتناء مشتريات خاصة بالمواليد الجدد.

وتفاعل متابعو الباز على “إنستغرام” مع الصورة، متمنين لزوجته أن تمر ظروف إنجابها في أحسن الأحوال.

ومن جهة أخرى، نشر الباز، أخيرا، على “إنستغرام” صورا من أجواء قضاء عطلته الصيفية رفقة زوجته ومن بينها صورة بأحد فنادق الصويرة.

وإلى جانب الصور الخاصة لأنس الباز، تكون أغلب رسائله على “إنستغرام” عبارة عن مقتطفات من كتب وروايات قرأها واختار أن يتقاسم جملا تثيره بها مع جمهوره، والتي في إطارها نشر مقولة لفرانسوا مورياك جاء فيها “إن الحياة الجميلة هي التي تبدأ بالحب وتنتهي أيضا بالحب”.

يذكر أن أنس الباز يعد من أشهر الممثلين الشباب، إذ جسد أدوارا مختلفة في عدة أفلام سينمائية من بينها “كازا نيكرا” للمخرج نور الدين لخماري و”براق” لمحمد مفتكر و”كان يا مكان” للمخرج سعيد الناصري.

يشار إلى أن أنس الباز هاجر إلى فرنسا في سن 18 لمتابعة دراسته في تخصص التجارة، لكن بعد مرور سنتين، قرر أن يغير مساره الدراسي ويدخل مجال التمثيل، حيث تلقى تكوينا ببرنامج “كور فلوران” في باريس لمدة 4 سنوات، ثم بدأ أولى مشاركاته في أفلام قصيرة للمدرسة الدولية للإنشاء السمعي البصري والإخراج، كما أن بدايته الحقيقية في مجال السينما كانت سنة 2008 في فيلم “كازانيكرا”، الذي ساهم في تحقيقه شهرة واسعة.

أ . ك