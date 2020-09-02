سدود العطش في قبضة الداخلية

ولاة يفرضون الوصاية على مخزون المياه في المناطق المهددة وخطة طوارئ لمواجهة الأسوأ

لم تجد الداخلية بدا من فرض وصايتها على سدود المناطق المهددة بالعطش، في إطار خطة طوارئ لمواجهة سيناريو شح المياه، والحد من انعكاسات سنة جافة، وتشكيل خلية أزمة تشرف عليها الوزارة التي بدأت بفرض إجراءات صارمة، من قبيل منع استعمال الماء الصالح للشرب في المسابح والحمامات، وتنظيف الشوارع والأزقة وسقي المساحات الخضراء بالمدن.

ورغم التحذيرات التي أطلقتها القطاعات المعنية بضرورة الاختيار بين تلبية الحاجيات من مياه الشرب وتزويد الضيعات بمياه السقي، أعطى وزير الداخلية تعليماته للمسؤولين بجهة سوس ماسة، باستمرار عملية تزويد كبار فلاحي تارودانت من سد أولوز، ردا على إصدار وكالة الحوض المائي بسوس قرارا يقضي بقطع القنوات القروية وتخصيص ما تبقى من الاحتياطي للمجال الحضري.

ويقضي قرار وزير الداخلية بتخصيص 3.6 ملايين متر مكعب لسقي ضيعات تارودانت على مساحة تتجاوز عشرة آلاف هكتار، بالنظر إلى حصيلة عمل لجنة التتبع لاستغلال مشروع منطقة الكردان بنسبة انخفاض تصل إلى 1.1 مليون متر مكعب لشهر يوليوز الماضي، علما أن حاجيات المنطقة من مياه السقي تتجاوز 10 ملايين متر مكعب شهريا.

وأوردت نشرة داخلية لوكالة الحوض المائي بسوس أن نسبة ملء السدود الثمانية بحوضي سوس وماسة، وصلت إلى 18.21 في المائة، وكشفت عبر الموقع الرسمي لوكالة الحوض المائي، أن مخزون سد المختار السوسي 16.77 مليون متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 42.19 في المائة وسد أولوز 37.64 مليون متر مكعب بنسبة 42.31 في المائة وسد مولاي عبد الله بـ 15.86 مليون متر مكعب بنسبة تصل إلى 17.52 في المائة.

وتظهر الإحصائيات حجم الخصاص المسجل في التجمعات المائية بحوضي سوس وماسة بعد توالي سنوات الجفاف، مما ينذر بأزمة عطش ظهرت معالمها منذ ماي الماضي.

ياسين قُطيب