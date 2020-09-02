السكتيوي: الأهم هو الفوز

قال عبد الهادي السكتيوي، مدرب أولمبيك آسفي، إن الأهم في مثل هذه المباريات هو الفوز.

وأضاف «المباراة كانت صعبة، وشهدت ندية كبيرة. كنا نتوقع أي شيء، لأننا ضيعنا عدة فرص من خلال المرتدات الهجومية التي أتيحت لنا

كان من الممكن أيضا تلقي الهدف».

وتابع قائلا «ضيعنا مجموعة من الفرص في الجولة الأولى، رغم أننا نجحنا في إحراز هدف السبق من ضربة جزاء. أقدم التهنئة إلى الفريق المنافس الذي كان جيدا، وقدم مباراة كبيرة، وأشد بحرارة على أيدي لاعبي فريقي، لأنهم طبقوا نسبة كبيرة من التعليمات التي أعطيت لهم».

وتابع «هناك عدة أشياء لم نقم بها بحكم الظروف الخارجية في الظرف الحالي. أعتقد أن الأهم في مثل هذه المباريات هو نيل النقاط الثلاث».

ح. ر (آسفي)