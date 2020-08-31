كورونا يعود إلى المغرب التطواني

كشف المغرب التطواني إصابة أحد لاعبيه بفيروس «كورونا»، رفقة زوجته، بعد أن خضع للتحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس الخميس الماضي، جاءت نتائجها إيجابية، أول أمس (السبت).

وأكد الفريق أن اللاعب استبعد قبل مباراة الدفاع الحسني الجديدي الخميس الماضي، بعد شعوره بأعراض الإصابة بالفيروس، علما أنه لم يخض مباراة الفتح، بسبب اختيارات تقنية من المدرب.

وخضع الفريق إلى تحليلة ثانية بعد العودة من مباراة الدفاع الحسني الجديدي، جاءت سلبية، في الوقت الذي عرف الفريق تسجيل إصابتين سابقتين بالفيروس، ويتعلق الأمر بحمزة الموساوي وكمال بالعربي، اللذين تماثلا للشفاء.

ولم يخضع الفريق إلى الحجر الصحي، بحكم أن اللاعب المصاب لم يكن ضمن المجموعة.

صلاح الدين محسن