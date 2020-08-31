أندية قطرية تنافس الوداد على النهيري

الغرافة والسيلية والخور قدمت عروضا للاعب

توصل محمد النهيري، لاعب الوداد، بثلاثة عروض من أندية قطرية، صعبت مأمورية الوداد الرياضي، في التفاوض معه، من أجل تجديد عقده.

وعلمت «الصباح»، أن أندية الغرافة والسيلية والخور قدمت عروضا للنهيري، للتعاقد معه الموسم الرياضي المقبل، بعد أن تأكدت من انتهاء عقده مع الوداد الرياضي، ورفضه تجديد عقده.

وما ساهم في تقدم الأندية القطرية الثلاثة بعروضها إلى النهيري، عدم رغبة اللاعب في تجديد عقده مع الوداد، خاصة بعد المشاكل التي وقعت له الموسم الجاري مع جمهوره.

واضطر النهيري إلى رفع سقف مطالبه المالية، خلال مفاوضاته للوداد الرياضي، لتعجيز مسؤوليه عن مواصلتها، وقطع الطريق أمام إمكانية تجديد عقده، والعمل على تغيير الأجواء الموسم المقبل، والبحث عن آفاق أخرى خارج أرض الوطن.

وواجه النهيري وضعا صعبا، بسبب الضغوط القوية التي تلقاها من مسؤولي الوداد، في الآونة الأخيرة، سيما أنه تعرض لمجموعة من الانتقادات، الشيء الذي دفعه إلى التحفظ في التجديد للفريق، ودراسة العروض المقدمة له، قبل تحديد وجهته المقبلة.

صلاح الدين محسن