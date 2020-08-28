“بنك CIH”: مواقع وهمية اختلست بيانات الزبناء للاقتناء من موقع عالمي

قال بنك “CIH”، اليوم الجمعة، إن العشرات من الزبائن اكتشفوا أول أمس من خلال كشف حسابهم عمليات، لم يقوموا بها، بالبطاقة البنكية في موقع شركة تكنولوجية عالمية.

وأضاف البنك في توضيح نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”، أنه إثر تلقي الشكايات قام على الفور بحظر الموقع الإلكتروني المستهدف، وبعد تحليل دقيق، اتضح أن الأمر لا يتعلق نهائيا بثغرة في النظام البنكي، بل قد يكون عبارة عن عملية اختلاسية لبيانات بطاقات من مواقع وهمية، همت البطاقات التابعة لبنوك مختلفة وفي بلدان عدة.

وطمأن البنك زبناءه المتضررين، أنه سيحث على تعويضهم إجماليا بعد تلقي شكاياتهم عبر القنوات المخصصة (مركز الزبناء 4747، تطبيق البنك على الهواتف…).

وذكّر البنك جميع الزبناء “بغلق مخصصات التجارة الإلكترونية Dotation e-commerce للبطاقات الدولية من تطبيقاته، وذلك بعد كل عملية شراء إلكتروني.