محاكمة سارق شقق

تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأسبوع المقبل في قضية يتابع فيها شاب، من أجل السرقة الموصوفة وبيع المسروقات بسوق المتلاشيات، والمحكوم ابتدائيا ب5 سنوات سجنا نافذا.

وجاء إيقاف المتهم بعد توصل الضابطة القضائية بشكاية من زوج صاحبة شقة، أكد فيها أنها تعرضت للسرقة في ظروف مجهولة. ورفعت الضابطة نفسها البصمات وأرسلتها إلى معهد العلوم والأدلة. وتبين أن بصمة رفعت من داخل الشقة، التي تعرضت للسرقة، تعود للمتهم، الذي تم تشخيص هويته. ومن خلال عملية التنقيط بواسطة الناظمة المعلوماتية، تبين أنه نزيل السجن المحلي.

وطلبت الضابطة القضائية من النيابة العامة السماح لها بولوج المؤسسة السجنية للاستماع إلى المتهم المتحدر من الشمال، وبعد الإذن لها، استمعت إليه، فصرح أنه تورط في سرقة وأدين من أجلها بأربعة أشهر. واعترف بسرقته للشقة المذكورة. وأضاف أنه كان يتردد على موقف الشاحنات بحي المطار للبحث عن فرص شغل وبما أنه لم يفلح في ذلك، قرر سرقة الشقة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)