احتراق 47 عربة بالمحجز البلدي بأزرو

أتى حريق مهول شب زوال أول أمس (الأربعاء) بالمحجز البلدي بأزرو، على 47 عربة مركونة فيه بعد حجزها في قضايا مختلفة، بينها 4 شاحنات وجرار و42 سيارة خفيفة، ما فتح فيه تحقيق من طرف الضابطة القضائية التي أنجزت محضرا بذلك واستمعت إلى كل من يمكن أن يفيد في فك لغز هذا الحريق مجهول الأسباب.

ولم يخلف الحريق خسائر بشرية لعدم وجود أشخاص داخل المحجز التابع لبلدية أزرو والموجود بطريق عين أغبال، لكنه خلف خسائر مادية جسيمة في تلك المركبات، أغلبها من السيارات القديمة المحجوزة قبل مدد متفاوتة، كما محجوزات أخرى مختلفة وضعت فيه بأمر من الجهات المختصة، بعد حجزها في عمليات مختلفة. وتجهل أسباب اندلاع الحريق الذي ساهمت عوامل طبيعية في سرعة انتشاره خاصة أمام ارتفاع درجة الحرارة المفرطة ووجود وتكدس مواد قابلة للاشتعال بما فيها بنزين بتلك العربات، قبل أن تسيطر عناصر الوقاية المدنية عليه بعد ساعات قليلة بعدما جندت نسبة مهمة من وسائلها البشرية واللوجستيكية.

حميد الأبيض (فاس)